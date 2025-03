Mulher confirma nascimento de mais um bebê com Musk; bilionário tem 14 filhos

A executiva Shivon Zilis confirmou na sexta-feira, 28, nas redes sociais o nascimento de mais um filho com Elon Musk. O nome do menino, que é o 14º filho do homem mais rico do mundo, é Seldon Lycurgus.

“Conversei com o Elon [Musk] e, à luz do aniversário da bela Arcadia, achamos que seria melhor compartilhar diretamente sobre nosso maravilhoso e incrível filho Seldon Lycurgus”, escreveu Shivon, que é executiva da Neuralink, a startup de tecnologia cerebral de Musk.

A data de quando o menino nasceu, porém, não foi revelada. Musk respondeu a publicação de Shivon com um coração.

No total, o empresário tem 14 filhos com quatro mães diferentes. Saiba quem são:

Nevada Alexander

Nevada Alexander nasceu em 2002, mas morreu com 10 semanas de vida após ser diagnosticado com síndrome da morte súbita infantil (SMSI). O bebê era filho de Musk com a escritora canadense Justine Wilson.

Griffin e Vivian

Após a perda do primeiro filho, o ex-casal realizou fertilização in vitro, que foi bem-sucedida e resultou no nascimento dos gêmeos Griffin e Vivian em abril de 2004. Atualmente, os dois jovens de 20 anos vivem com a mãe. No início do ano, Vivian solicitou a mudança legal de gênero e nome, alegando que não queria ter o sobrenome do pai em seus documentos.

Kai, Saxon e Damian Musk

Em 2006, eles deram às boas-vindas a Kai, Saxon e Damian Musk. Os trigêmeos têm 18 anos e ocasionalmente aparecem ao lado do pai em eventos.

X (Æ A-XII)

X, chamado antes de Æ A-XII, que violava a lei da Califórnia porque não integrava o alfabeto inglês, foi o primeiro filho do homem mais rico do mundo com a cantora Claire Elise Boucher, também conhecida como Grimes. X nasceu em maio de 2020.

Exa Dark Sideræl Musk

Exa Dark Sideræl Musk, também conhecida como Y, nasceu em maio de 2022. A identidade da criança foi mantida em sigilo até março do ano passado, quando Grimes postou uma foto da filha em seu X (antigo Twitter).

Techno Mechanicu (Tau)

O terceiro filho da relação de Musk e Claire Elise Boucher é Techno Mechanicu, apelidado de Tau, e não teve sua data de nascimento revelada.

Strider e Azure Musk

Em 2021, os gêmeos Strider e Azure Musk chegaram ao mundo. Os dois são filhos de Elon Musk com Shivon Zills, executiva da Neuralink.

Arcadia Musk

Assim como os gêmeos Strider e Azure Musk, Arcadia, nascida no ano passado, é filha de Musk com Shivon Zills.

Seldon Lycurgus

Shivon Zills divulgou na sexta-feira, 28 de fevereiro, o nascimento do 14º filho de Musk: Seldon Lycurgus.

Filho com influencer

Em 2024, a influenciadora conservadora Ashley St. Clair também disse ter um filho com Musk.