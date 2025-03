Marilene foi socorrida por vizinhos e parentes após o ataque. Ela está em coma no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo (RJ), com quadro de saúde gravíssimo.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) investiga o caso e busca pelo autor do crime. As possíveis motivações para o ataque ainda não são de conhecimento da corporação.