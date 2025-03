Mulher é presa após permitir encontro amoroso da filha de 12 anos com jovem de 28

Na madrugada desta segunda-feira (3), uma mulher de 32 anos foi presa após “entregar” a própria filha, de 12 anos, a um jovem de 28 anos. Ele também foi flagranteado.

O caso, que aconteceu no bairro Conceição, zona sul de Porto Velho, chegou ao conhecimento da Polícia após a adolescente dar entrada na UPA da região com dores no estomago e suspeita de gravidez e estupro. Ela chegou ao local com o acusado.

Após os exames descartarem a gravidez, a adolescente disse para a médica que havia mantido relações sexuais na noite anterior com o namorado. O jovem afirmou que tinha autorização da mãe para se encontrar com a criança.

Ao ser interrogada, a mãe da vítima admitiu ter permitido o namoro, mas alegou desconhecer que a prática configura crime.

Em depoimento, o acusado confessou ter mantido relações sexuais com a adolescente na noite anterior, dentro da casa da mãe da vítima.

A mãe e o namorado da adolescente foram presos.