Mulher em situação de rua é internada compulsoriamente após repercussão de vídeos nas redes sociais

Uma mulher em situação de rua, que ganhou destaque nas redes sociais no últimos meses por protagonizar cenas que geraram grande repercussão, como tomar banho em poças d’água, sofrer agressões e caminhar nua pelo centro de Cruzeiro do Sul, interior do Acre, foi internada compulsoriamente nesta semana.

A decisão foi tomada pela Justiça, após o caso viralizar nas redes e provocar discussões sobre a vulnerabilidade social e a necessidade de um atendimento mais eficaz para pessoas em situação de rua.

A mulher, que é usuária de drogas, já estava sendo acompanhada pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), foi levada para um hospital, onde permanece em observação e acompanhamento médico.

A internação compulsória de pessoas em situação de rua só é permitida por meio de autorização judicial, como ocorreu neste caso. Embora não exista uma legislação municipal específica sobre a questão, a Justiça pode autorizar essa medida em situações específicas, quando a segurança e o bem-estar da pessoa estão em risco, por exemplo.

De acordo com a secretária de Assistência Social e Cidadania, Milca Santos, a paciente não pode ser deixada sozinha, o que justificou a medida de internação compulsória.

“Do hospital, ela será encaminhada para uma clínica terapêutica. Enquanto isso, a equipe técnica do CREAS já está em contato com a família, iniciando o trabalho de reintegração familiar. Este processo também será acompanhado pelos serviços de assistência social do município de origem dela, com o objetivo de fortalecer a estrutura familiar e evitar que ela volte para as ruas”, afirmou a secretária ao site Juruá24horas.