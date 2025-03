Mulher espancada pelo marido na frente do filho morre após cinco dias

Erica Pereira, que ficou gravemente ferida após ser espancada pelo marido na frente do filho na Vila Aliança, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, morreu, nesta sexta-feira (14/3). A vítima estava internada no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas não resistiu aos ferimentos.

O crime aconteceu na madrugada da última segunda-feira (10/3), no interior da residência do casal. Após o crime, o marido da vítima, Yuri Neves, fugiu do local.

Dias depois, a Polícia Civil indiciou Yuri pelas agressões contra Erica. De acordo com o delegado Alexandre Netto, titular da 34ª DP (Bangu), as investigações confirmaram que o homem é o autor do espancamento.

Segundo Netto, Yuri estaria escondido em uma comunidade da Zona Norte desde que fugiu da Vila Aliança. O homem também teria ligações com pessoas envolvidas com o tráfico de drogas.

Nas redes sociais, familiares e amigos da mulher lamentaram a perda precoce e pediram por justiça pela vida da mulher.