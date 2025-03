Primeiro, ele atingiu a caminhonete, que foi arrastada e bateu, em seguida, no carro de Lorrana, lançando-o para trás. Com isso, ela acabou atingida e foi parar embaixo do automóvel, morrendo no local.

As outras pessoas ficaram ilesas e dispensaram o transporte médico. O corpo de Lorrana foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Itumbiara, no sul do estado.