Mulher nocauteia homem durante show de Zé Vaqueiro; vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais registrou o momento em que mulher dá um soco em um homem e o “noucateia”. O caso teria ocorrido durante um show do cantor Zé vaqueiro, em um camarote do Carnaval de Salvador.

Veja as imagens:

O cantor se apresentou na madrugada desse domingo (2/3) no camarote localizado no circuito Barra-Ondina em Salvador (BA). A confusão foi registrada no momento em que o artista cantava no palco.

No vídeo, o homem e a mulher discutem. Ela chega a pedir para que ele se afaste, mas ele não atende o pedido. Pouco depois, ela desfere um soco contra ele.