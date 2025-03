Mulheres em presídio de Rio Branco encontram no artesanato e nas hortas a chance de mudar de vida

No mês de março é celebrado o Dia Internacional da Mulher, e claro que nenhuma mulher pode deixar de ser homenageada. O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN), desenvolve projetos com as detentas que cumprem pena em todas as unidades do Acre.

Um desses projetos é o Estrelinhas, onde as mulheres são ensinadas a fazer crochê, o projeto visa dar um pouco de conforto para as privadas de liberdade que se sentem solitárias.

Na Unidade Prisional de Rio Branco, 165 mulheres fazem parte do projeto. Quando a família leva o material do artesanato eles podem ficar com as peças produzidas. Mas quando o material é adquirido pelo IAPEN, as peças são vendidas para comprar mais materiais.

Outro projeto desenvolvido dentro do presídio feminino de Rio Branco é o cuidado com a horta, que atualmente conta com 10 voluntárias. As detentas alternam os dias de trabalho.

Permanecem na horta das 8h às 11h, pausam para o almoço e voltam para o local às 14h, onde ficam até as 17h. Para cada três dias trabalhados, elas têm remido um dia na pena.