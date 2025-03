Mulheres que inspiram: A jornada da Microempreendedora Individual Lucilene Gomes

O empreendedorismo feminino envolve uma luta por igualdade e a superação de obstáculos. Para mulheres mais velhas, a jornada é desafiadora, mas oferece oportunidades únicas. Um exemplo disso é Lucilene Gomes, dona da marca Sabor Nativo (@sabor.nativo.ac), especializada em doces artesanais da Amazônia, como geleia de cupuaçu e doces de castanha.

Aos 58 anos, ela iniciou seu negócio devido a problemas financeiros familiares. Agora, com três filhos e sete netos, ela relembra suas motivações para ingressar no caminho do empreendedorismo.

“Tudo começou quando meu esposo ficou desempregado. Pensando na família e nas nossas crianças, decidi produzir meus doces. Então, comecei a fazer os produtos e a vender de porta em porta, percorrendo todos os cantos, até conseguir estruturar a empresa”, explica a empreendedora.

Apoio do Sebrae

Com o crescimento do seu negócio, dona Lucilene buscou, em 2021, o auxílio do Sebrae no Acre para formalizar sua empresa e obter apoio administrativo. “Depois que procurei o Sebrae, me senti verdadeiramente uma empresária. Pude participar de palestras que ajudaram na minha autoestima. Eles me auxiliaram desde a parte técnica até a financeira, além de promover mudanças no meu negócio”, comenta. Uma das principais mudanças foi a melhoria nas embalagens de seus produtos. O acréscimo de adesivos com a data de validade e a tabela nutricional nos potes deu uma nova identidade à marca, ajudando na sua profissionalização. Exposições em eventos locais, como a Expoacre, também possibilitaram maior reconhecimento e crescimento da empresa. “Foi uma vitrine muito conceituada. Indo pelo Sebrae, como no ano passado, quando participei da feira da Expoacre, fui bem recebida e vista, o que foi um grande incentivo para a Sabor Nativo”, afirma.

Empreendedorismo Feminino

Dona Lucilene aponta que, apesar das dificuldades, considera a terceira idade a melhor fase para aproveitar e desfrutar do trabalho.

“Eu, como uma mulher de cabelos brancos e com 20 anos de experiência no mercado, incentivo todas as mulheres a empreender. É muito gratificante, é uma área com a qual me identifico profundamente e que faço com muito amor e carinho. Foi assim que sempre sustentei meus filhos, que hoje são homens e mulheres realizados e agradecidos”, finaliza.