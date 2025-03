“Mulheres que Transformam”: Governo do Acre lança projeto em homenagem ao Mês da Mulher

O lançamento do projeto Mulheres que Transformam foi realizado nesta sexta-feira (7), no Via Verde Shopping. A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (SETE) e a Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia.

O cronograma do projeto teve início com a feira de exposição Compre de uma Mamãe, que visa promover o empreendedorismo feminino no Acre. Além da feira, a programação inclui diversas atividades ao longo do mês de março.

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis (PP), destacou que o evento representa um momento especial para o fortalecimento do empreendedorismo feminino e a valorização das mulheres que já atuam nesse segmento.

“São mulheres que já trabalham e fazem acontecer no nosso estado, e essa é uma ação a mais do governo para incentivar o empreendedorismo feminino, garantindo espaço de trabalho, independência financeira e autonomia. Esse programa será ampliado para todo o estado, alcançando todos os municípios, com a criação de fóruns que vão além das tradicionais feirinhas, incluindo palestras, capacitações e ações para incentivar e fortalecer o conhecimento das mulheres empreendedoras. A ideia é organizar e consolidar esses fóruns para ampliar e melhorar cada vez mais esse setor tão importante, que fortalece não só a participação da mulher na economia, mas também o desenvolvimento do nosso estado”, declarou Mailza.

A coordenadora de Empreendedorismo da Secretaria de Turismo, Patricia Parente, explicou como surgiu o Fórum Mulheres que Transformam.

“O Governo do Estado, por meio da vice-governadora, recebeu diversos movimentos e enxergou a oportunidade de abraçá-los para transformá-los em algo maior, resultando na criação deste fórum. Ele une diferentes grupos que já trabalham com o empreendedorismo feminino, criando mais oportunidades para essas mulheres”, explicou a coordenadora.

A presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Patrícia Dossa, também esteve presente e falou sobre o apoio da entidade às mulheres empreendedoras.

“A Acisa sempre apoiou as empreendedoras, tanto que temos um Conselho das Mulheres Empreendedoras. Já vínhamos dando suporte às mulheres nesse setor, e agora, com uma presidente mulher, esse compromisso se fortalece ainda mais. A ideia é que, sob minha gestão, a Acisa tenha um olhar ainda mais atento e carinhoso para as mulheres empreendedoras”, afirmou Patrícia Dossa.

A fundadora da Rede de Empreendedorismo Materno Compre de Uma Mamãe, Edmirk Herculano, explicou como surgiu a ideia do grupo e destacou a importância do projeto para ajudar mães a empreender.

“A rede surgiu justamente porque, após a maternidade, mais de 50% das mulheres são excluídas do mercado de trabalho. Diante disso, muitas encontram no empreendedorismo uma alternativa para sobreviver. Elas percebem que sabem fazer unha, brigadeiro, gostam de vender e começam a empreender por necessidade. É muito gratificante estarmos completando 11 anos. Eu me sinto honrada com esse projeto”, destacou Edmirk.

A empreendedora Lucimeire Rocha, que trabalha com artesanatos em crochê e faz parte da Rede de Empreendedorismo Materno, ressaltou a importância da iniciativa para mães empreendedoras.

“Essa oportunidade é fundamental para nós, mulheres, mães e empreendedoras, que em sua maioria somos o sustento da casa. Aqui na Rede Compre de Uma Mamãe, temos a chance de participar da feira e de outras iniciativas. A rede está sempre criando oportunidades para nós”, declarou Lucimeire.

Para as mães que desejam fazer parte da Rede de Empreendedorismo Feminino, basta entrar em contato pela página oficial no Instagram.