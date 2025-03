A terceira noite do carnaval de Brasileira, no interior do Acre, foi marcada por uma briga envolvendo mulheres durante a programação da festa.

Em um vídeo divulgado no Instagram pela página Alfinetei, é possível ver o momento em que as mulheres iniciam uma briga, com troca de puxões de cabelo e agressões.

A confusão precisou ser contida por seguranças do evento e por outros foliões que intervieram para separar as envolvidas.