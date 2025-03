Na capital, nível do Rio Acre se mantém estável e registra marca de 14,19 metros nesta quarta-feira

O nível do Rio Acre continua com sinal de vazante e se manteve estável nesta quarta-feira (12), na capital. Durante às 9h e às 12h, o manancial continua com a marca de 14,19 metros em comparação com o início desta manhã, que estava com 14,21 metros, segundo dados divulgados pela Defesa Civil.

A descida do volume de águas do afluente já era esperada pelo órgão, que continua em alerta. O governo acreano já decretou situação de emergência em razão do aumento do nível dos rios Acre, Juruá e Purus, que ultrapassaram as cotas de transbordamento.

Mesmo com o recuo, o número de famílias retiradas de suas casas pela Defesa Civil e Corpo de Bombeiros Militar chegou a 21. São 13 bairros atingidos e dois abrigos ativos nas escolas Maria Lucia e Madre Hidelbranda.