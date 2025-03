O deputado estadual Nicolau Júnior vem divulgando uma série de vídeos com dicas para os foliões curtirem o carnaval, com muita responsabilidade e segurança. Na publicação mais recente, o tema abordado são as brigas que, infelizmente, podem acontecer durante o evento.

No novo vídeo publicado, ele mostra um pequeno desentendimento de carnaval, para enfatizar que as brigas não devem fazer parte das festividades carnavalescas e que as pessoas não devem se envolver em confusões durante o evento.

“Ei, ei galera! Nada de briga! No carnaval só faz bonito quem sabe se divertir! É verdade! Esse é o carnaval das famílias! Então leve apenas o necessário! Disposição e alegria!”, fala Nicolau Júnior em vídeo.