“Não é a conduta que a PMAC recomenda”, diz comandante sobre agente que agrediu influencer

A comandante-geral da Polícia Militar do Acre (PMAC), coronel Marta Renata, foi uma das entrevistadas no estúdio do ContilNet durante o Carnaval da Família de 2025, numa parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Rio Branco e a Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agrícola do Acre (Acisa).

Coronel Marta é a primeira mulher a ocupar o cargo na história da instituição. Na ocasião, ela falou sobre o trabalho da PMAC no evento, onde 150 agentes fazem a segurança dos foliões diariamente.

“Colocamos 150 agentes todos os dias, dentro da festa e nas adjacências, para garantir segurança aos nossos foliões. Precisamos de uma festa segura e tranquila. Até o momento, nenhuma ocorrência foi registrada”, afirmou.

Polêmica

Coronel Marta também foi questionada durante a entrevista sobre um assunto que virou polêmica na semana passada: as agressões sofridas pelo influenciador Rafael Barbosa, por parte de um agente da corporação, durante protesto no bairro Sobral.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que um policial militar agride Rafael com um tapa no rosto e o puxa pelo pescoço para dentro da viatura.

A comandante-geral da PMAC disse que o caso está sob investigação.