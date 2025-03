Não é não: Nicolau faz alerta sobre casos de assédio durante o Carnaval; veja vídeo

O Carnaval é um dos momentos mais aguardados do ano, mas também é um período que exige atenção redobrada, especialmente quando o assunto é o respeito às mulheres. O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Nicolau Júnior (Progressistas), fez questão de lembrar aos foliões, em um vídeo publicado nas suas redes sociais, que a festa deve ser para todos, mas com respeito acima de tudo.

Em sua mensagem, Nicolau reforçou a importância de respeitar os limites de cada um, destacando que o assédio não tem vez em ambientes como o Carnaval. “Não é não”, afirmou o deputado, lembrando que a fantasia não é um convite para atitudes indesejadas. Ele também alertou sobre as implicações legais, mencionando que agora existe uma lei específica para proteger as mulheres em festas como o Carnaval, e que qualquer atitude fora dos limites pode resultar em crime.

O vídeo foi filmado na Praça da Revolução, em Rio Branco, local onde acontecerão as festividades do Carnaval 2025. Com uma linguagem direta e descontraída, Nicolau aproveitou para passar um recado claro: “É uma boa ideia se divertir, mas fica de boa, porque ‘não é não’ e passou disso é crime”. A campanha tem como objetivo conscientizar os homens sobre a importância de respeitar os limites das mulheres e também sobre denunciar qualquer tipo de violência.

Veja o vídeo: