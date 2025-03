Natasha Housthon é coroada Rainha Trans do Carnaval 2025: “Nós existimos”

Na noite deste sábado (1º) foi escolhido a Rainha Trans do Carnaval 2025. Sob chuva, o público assistiu ao desfile e a escolha, que coroou Natasha Housthon.

Em coletiva, a Rainha Trans do Carnaval 2025 afirmou que o concurso é representatividade de que pessoas trans existem. “Nós existimos e estamos presentes. Não é só um título de beleza, mas um título de resistência também da nossa existência”, disse.

Natasha foi coroada com 197,3 pontos, seguida de Penélope Souza, com 196,1 pontos e o terceiro lugar foi Israeli Lima, com 178,1 pontos.