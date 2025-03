Netflix: conheça a história de amor de Anitta e Pedro Cantelmo

O documentário da Netflix Larissa: O Outro Lado de Anitta chegou aos assuntos mais comentados do X, antigo Twitter, logo após o lançamento. Entretanto, além da própria cantora, um outro nome chamou atenção: Pedro Cantelmo. Ele, que participou da produção, é paixão de adolescente da cantora.

Os dois aparecem em cenas de intimidade — uma bastante quente por sinal, debaixo do chuveiro, completamente pelados — e em outra em que ela aparece de top e calcinha. A cantora relembrou a primeira vez que eles ficaram, quando ela tinha 11 anos e ele, 13.

“A gente estava num show de rock. Ele era o cara mais gato do bairro, uma loucura, e eu não era. E eu era horrorosa. Ele veio me beijar, foi tipo: eu não estava conseguindo acreditar naquilo, porque ele era muito, muito, gato, e eu era muito feia. Fiquei muito feliz e falei: ‘ai, meu Deus, estou beijando o cara mais gato que eu vou beijar a minha vida inteira’”, contou.

Participação no documentário de Anitta

Pedro é diretor de cinema e revelou que recebeu o convite para participar da própria Anitta. “Quando ela me chamou para participar, acho que ela queria uma testemunha de quem ela era antes da Anitta. Por eu ter conhecido ela lá atrás, eu era um dos poucos que podia mostrar isso para quem estava de fora”, relatou.

Ele ainda contou que, quando viu a cantora e a beijou novamente, eles tiveram um remember durante as gravações, se sentiu como se tivesse 13 anos novamente. “Está ligado que o amor que eu sinto por ela não tem nada a ver com esse filme que a gente está fazendo, mas eu pensei assim: talvez agora eu tenha coragem, coragem de dizer o que eu senti todos esses anos vendo ela de longe. Mas será que a gente anda tem a ver?”, disse.

Pedro contou que se sentiu “ensaiando as coisas que eu ia dizer para ela na saída da escola. Eu me apaixonei tudo de novo. E acho que ela também”. Porém, eles não mantiveram a relação porque ele “mandou mal com ela”.

“Ela não quis continuar junto, na mesma hora. Se eu tivesse que dizer um defeito da Larissa, seria esse: essa capacidade assustadora de cortar situações quando elas não estão exatamente de acordo com o que ela considera certo. O fato é que depois dessa noite, a gente se afastou de vez”, encerrou.