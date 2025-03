Neymar é alvo das redes sociais após suposta traição a Bruna Biancardi

Após notícias de que Bruna Biancardi recebeu vídeos comprometedores de Neymar em uma festa ao lado de várias mulheres. A situação teria feito com que o relacionamento dos dois entrasse em uma nova crise. Nas redes sociais, o jogador de futebol foi alvo dos usuários, que passaram a criticá-lo.

Apesar da notícia sobre a presença de Neymar na festa, publicada pelo Portal LeoDias, a assessoria do craque afirmou, ao ser consultada pelo colunista, que ele não esteve no local e somente emprestou o seu helicóptero.

“Como você tem coragem de trair a Bruna desse jeito”, comentou uma pessoa. “Você tem tanto dinheiro, mas é pobre”, detonou outra. “Lamentável se for verdade a traição”, disse uma terceira. “O cara não aprende mesmo, pqp”, se irritou mais uma. “Daqui uns dias bloqueia de novo os comentários, ninguém pode criticar o pai de família”, ironizou uma nova.

Um outro fã de Neymar se mostrou decepcionado com o ocorrido. “Neymar, irmão, você com certeza não vai ver esse comentário, mas porra, cara, está na hora de alguém te dar um choque de realidade. Sou muito seu fã, mas porra você tem três filhas mulheres e me tem rumor de trair a sua esposa grávida de novo, depois dela te perdoar? Tenho 14 anos e estou com mais maturidade que você, se liga, cara, e olha que eu sou santista ainda, te idolatro muito, mas, porra, irmão, tem coisa que não dá não”, escreveu.

Vale lembrar que essa não é a primeira crise que o casal passa. Em 2023, Neymar traiu Bruna Biancardi na véspera do Dia dos Namorados, enquanto ela estava grávida de Mavie. Eles chegaram a se separar, mas reataram pouco depois.

Vídeos recebidos por Biancardi mostram Neymar cercado por mulheres

Bruna Biancardi e Neymar Jr. enfrentam mais um momento delicado no relacionamento. Segundo informações do portal LeoDias, a influenciadora recebeu, na manhã desta quinta-feira (13/3), vídeos do jogador em uma festa no interior de São Paulo, cercado por diversas mulheres.

O episódio teria agravado uma crise que já se arrastava desde segunda-feira (10/3), poucos dias após a semifinal do Campeonato Paulista, partida da qual Neymar não participou. O atacante do Santos deixou sua casa por volta das 22h, alegando que daria uma carona de helicóptero para um amigo, mas não retornou como esperado. Ele só reapareceu na manhã seguinte, o que gerou desconforto em Bruna.

Apesar da tensão, o casal esteve junto na festa de aniversário de Rafaella Santos, irmã do jogador, na noite de terça-feira (12/3), em São Paulo. No entanto, a descoberta dos vídeos fez com que a crise se intensificasse. Neymar Pai, que também estava na confraternização, teria tentado minimizar a situação, afirmando que o filho não fez nada de errado.

O helicóptero do jogador foi visto em uma propriedade no interior paulista na segunda-feira, onde acontecia um evento organizado por Rafa Motta, amigo de Neymar. A assessoria do atleta nega que ele tenha participado da festa, mas admite que a aeronave pode ter estado no local.

Até o momento, Neymar Jr. não se manifestou sobre o assunto. O jogador e Bruna Biancardi estão noivos e são pais de Mavie. O casal também aguarda a chegada do segundo filho.