Neymar transou com duas mulheres durante festinha, revela modelo

A modelo Any Awuada, uma das modelos que foi à festa no sítio em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo, que contou com a presença de Neymar, deu entrevista exclusiva ao Fofocalizando na tarde desta sexta-feira (14/3). Ela revelou que o craque traiu Bruna Biancardi com duas mulheres, incluindo ela, durante a noitada.

A modelo contou que ela foi uma das “escolhidas” pelo craque e foi para cama com o jogador na manhã da última terça-feira (12/3). Questionada se havia feito sexo com o jogador, Awuada confirmou e afirmou que não foi a única a se relacionar: “Fiz (…) Tinha mais uma comigo”.

A festa se deu entre a última segunda (10/3) e terça-feira (11/3) e contou com a presença de pelo menos 20 garotas de programa.