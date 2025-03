Nicolau faz alerta sobre trânsito seguro no Carnaval: “Álcool e direção não combinam”

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior, usou as redes sociais para lançar um importante alerta à população, destacando os perigos do consumo excessivo de bebidas alcoólicas e a condução de veículos durante o Carnaval.

No vídeo publicado em suas plataformas, o parlamentar frisou que a combinação de álcool e direção pode resultar em consequências graves, como acidentes fatais e lesões irreversíveis.

Nicolau Júnior lembrou que o Carnaval é uma época de celebração, mas que deve ser vivida com prudência e responsabilidade.

“Cada um aproveite o Carnaval como goste, mas o trânsito seguro depende de todos. Vamos festejar com segurança”.

Veja o vídeo: