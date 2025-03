Nível do Rio Acre apresenta estabilidade após subir 13 centímetros em 10 horas, diz Defesa Civil

O nível do Rio Acre apresentou estabilidade após subir vários centímetros nesta quinta-feira (6), de acordo com as medições feitas pela Defesa Civil Municipal de Rio Branco.

Na primeira medição do dia, realizada às 6h, o manancial marcou 11,77 mm. Às 9h, a marca atingiu 11,86 mm; ao meio-dia, chegou a 11,90 mm, mantendo esse nível na medição das 15h.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta meteorológico de nível laranja para o estado do Acre, com validade das 9h12 desta quinta-feira (6) até as 10h de sexta-feira (7).

A previsão aponta para chuvas intensas, com acumulados entre 30 e 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, além de ventos fortes, que podem atingir velocidades entre 60 e 100 km/h.

O alerta abrange todo o estado do Acre, incluindo cidades-chave como Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira, Brasileia e Feijó, conforme destacado no mapa oficial da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).