Nível do Rio Acre continua estável neste sábado e se mantém na marca de 15,71 metros na capital

O Rio Acre se mantém estável na capital desde às 09h deste sábado (15), na marca de 15,71 metros segundo dados divulgados pela Defesa Civil Municipal.

A prefeitura de Rio Branco decretou situação de emergência por causa da cheia do manancial, que já atingiu mais de 40 bairros e 15 comunidades.

As equipes de resgate seguem no sétimo dia de operação, e destacaram que cerca de 1,6 milhões em bens já foram recuperados. O afluente ultrapassa a marca de transbordamento já alguns dias.

Entre os bairros mais afetados estão Seis de Agosto, Habitasa, Cadeia Velha e Taquari, em que as chamadas de emergência têm ocorrido com frequentes. Estimasse que 4.100 famílias foram atingidas com a problemática.