Nível do Rio Acre continua subindo na capital e volta a se aproximar dos 12 metros, diz Defesa Civil

O Rio Acre começou a subir nesta quarta-feira (5), com registros alarmantes. Na manhã de ontem, o nível do rio foi de 10,84 metros, às 5h31. No entanto, nesta quinta-feira, o afluente atingiu 11,77 metros no mesmo horário, indicando uma elevação contínua.

A cota de alerta para o Rio Acre é de 13,50 metros, enquanto a cota de transbordamento é de 14 metros.

Em relação à previsão do tempo para o Acre nesta quinta-feira, há expectativa de céu nublado com possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia. As temperaturas devem variar entre 22°C e 30°C, com umidade relativa do ar alta, o que pode contribuir para a intensidade das chuvas.