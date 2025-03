Nível do Rio Acre sobe para 14,24 metros em Rio Branco, trazendo alerta para a população

O nível do Rio Acre registrou uma elevação significativa ao longo do dia de hoje em Rio Branco, atingindo 14,24 metros às 21h. A última medição da Defesa Civil Municipal, feita às 18h, manteve o nível estável em 14,21 metros. No entanto, as medições mais recentes apontam que houve um aumento nas últimas horas.

Pela manhã, o nível do rio estava em 14,21 metros às 6h, recuando para 14,19 metros às 9h. Esse valor se manteve estável ao longo do dia, mas à tarde, o nível voltou a subir para 14,21 metros às 15h e permaneceu na mesma marca até às 18h. No entanto, o aumento foi notável à noite, com o rio alcançando 14,24 metros às 21h.

Até o momento, 13 bairros da capital foram atingidos pelas águas e 21 famílias foram retiradas de suas casas. Dois abrigos estão sendo mantidos ativos para acolher os desabrigados: um na Escola Municipal Maria Lucia, no bairro Morada do Sol, e outro na Escola Madre Hidelbranda, no bairro 15, que abriga atualmente 29 indígenas.

Medições atualizadas do nível do Rio Acre em Rio Branco (12 de março de 2025):

06h: 14,21m ⬇️

09h: 14,19m ⬇️

12h: 14,19m ↔️

15h: 14,21m ⬆️

18h: 14,21m ↔️

21h: 14,24m ⬆️