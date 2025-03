Nível do Rio Acre sobe quase 10 cm em poucas horas na capital; veja nova medição da Defesa Civil

O Rio Acre na capital atingiu 14,13 metros na medição das 09h feita pela Defesa Civil Municipal. Às 06h, o afluente havia marcado 14,06, ou seja, um aumento de 7cm em apenas 3 horas.

Neste domingo (9), o rio atingiu a cota de alerta, que é de 13,5 metros. Alguns bairros, como Defesa Civil e Sobral, já foram atingidos pelas águas.

VEJA MAIS: URGENTE: Rio Acre ultrapassa cota de transbordamento e chega a 14,06 metros na capital

A Prefeitura de Rio Branco já iniciou a montagem de abrigos no Parque de Exposições para acolher as famílias que serão afetadas pelas águas.

Agora, quanto à previsão do tempo para hoje em todo o Acre:

– Rio Branco: Céu nublado com possibilidade de chuvas isoladas. Temperatura entre 22°C e 30°C.

– Cruzeiro do Sul: Sol com algumas nuvens e possibilidade de chuvas à tarde. Temperatura entre 21°C e 31°C.

– Sena Madureira: Céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvas. Temperatura entre 23°C e 29°C.

– Tarauacá: Céu nublado com chuvas esparsas. Temperatura entre 22°C e 30°C.

Recomenda-se que os moradores fiquem atentos às orientações da Defesa Civil devido à situação do Rio Acre.