Nível do Rio Acre sobe quase 2 metros em poucas horas e deve atingir cota de alerta ainda neste sábado

O nível do Rio Acre atingiu a marca de 12,85m na medição da manhã deste sábado (8), ficando apenas 65 centímetros abaixo da cota de alerta, que é de 13,50m.

De acordo com as informações divulgadas pela Defesa Civil Municipal de Rio Branco, já choveu na primeira semana de março, 33,6% do esperado para o mês inteiro.

“Se a velocidade permanecer constante atingiremos a cota de alerta no início da noite de hoje”, destacou o Coordenador da Defesa Civil, Tenente Coronel Cláudio Falcão.

A previsão de chuva para esse sábado é de 29,00 mm em 24 horas.