Nível do Rio Acre volta a descer na capital e deixa a marca dos 11 metros; veja medição

O Rio Acre voltou a descer na capital nas primeiras horas desta segunda-feira (3), segundo a Defesa Civil Municipal. Na medição das 05h da manhã, o manancial registrou 10,95 metros.

Sem registro de chuvas, o Rio vem em uma sequência de vazante nas últimas 24 horas. Na manhã do domingo (2), o Rio havia registrado 11,34 metros. Ou seja, uma queda de mais de 30 centímetros de um dia para o outro.

Os números confirmam a previsão do meteorologista Davi Friale, do site O Tempo Aqui. De acordo com ele, as chuvas devem ficar abaixo da média até o mês de abril deste ano, o que compreende pelo período de inverno amazônico. A comparação foi feita com dados de diversas décadas diferentes.

“Pela experiência e comparação com situações semelhantes da atmosfera e dos oceanos no passado, nossa projeção é de que o tempo seguirá dentro da normalidade, com leve tendência a chuvas um pouco abaixo da média nos próximos meses, até por volta de abril de 2025”, explicou ele, minimizando as chances de enchente neste ano.