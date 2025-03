Nível dos rios no Acre: tendência de queda a partir de terça-feira; previsão de semana chuvosa no estado

O nível dos principais rios do Acre, como o rio Acre, em Rio Branco, e o rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, já começa a estabilizar a partir desta terça-feira (11). Em Sena Madureira, o nível do rio Iaco, que estava com 14,0m nesta segunda-feira, também apresenta tendência de queda gradual.

A expectativa é de que, até o final da semana, o nível de ambos os rios diminua de forma significativa, sem risco de enchentes de grandes proporções, como os eventos registrados nos anos anteriores.

Medição do Rio Acre em Rio Branco (10 de março de 2025)

06h: 14,06m ⬆️

09h: 14,13m ⬆️

12h: 14,20m ⬆️

15h: 14,25m ⬆️

18h: 14,30m ⬆️

21h: 14,32m ⬆️

Apesar da estabilidade dos rios, a previsão de chuvas diárias, com acumulados entre 70 e 140mm durante a semana, continuará a manter o alerta para os moradores das áreas ribeirinhas, especialmente em relação aos córregos e igarapés, que podem ter transbordamentos repentinos. A umidade do ar continua alta, e as temperaturas devem permanecer entre 28 e 32ºC durante o dia, com mínimas entre 21 e 24ºC à noite.

A tendência é que, com a diminuição dos ventos fracos e calmos, as condições meteorológicas se estabilizem ainda mais até o próximo fim de semana.