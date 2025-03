No Acre, bombeiros são acionados para remover corpo de rio, mas, na verdade, era um bezerro

Na tarde desta segunda-feira (10), uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira, interior do Acre, foi acionado pelos moradores para retirar um possível corpo das águas do Rio Purus. Ao passar pela comunidade São José, um dos moradores se deparou com a situação e imaginou se tratar do corpo de uma pessoa. Em razão disso, acionou os bombeiros.

Coincidentemente, há um morador conhecido como Paulo do Graça desaparecido nas águas há mais de duas semanas.

Contudo, ao chegar na localidade indicada, os Bombeiros descobriram que não se tratava do corpo de um ser humano e, sim, de um bezerro.

“Fomos informados por alguns pescadores que se tratava de um bezerro. Um dos moradores mostrou o local, mas como as aves e peixes estavam se alimentando do animal, na hora que a equipe chegou o mesmo já tinha afundado e o local não oferecia condições de mergulho”, confirmou nota dos Bombeiros.

Dessa maneira, a equipe retornou para a base em Sena Madureira.

Em relação ao morador “Paulo do graça”, o mesmo continua desaparecido de seus familiares.