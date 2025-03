No meio da mata, secretário despenca ao subir em pé de cacau e vídeo viraliza; ASSISTA

Eudes Mendes, secretário municipal de Produção e Sustentabilidade do Jordão, município do interior do Acre, protagonizou um momento inusitado ao tentar gravar um vídeo para suas redes sociais.

Durante a filmagem, ele decidiu escalar um pé de cacau para colher os frutos, mas acabou caindo. Felizmente, o secretário não sofreu fraturas, apenas alguns arranhões e boas risadas com a situação.

Enquanto explicava a relevância do cacau na alimentação no contexto da floresta, Eudes mencionou que ainda não havia se alimentado naquele dia e expressou sua intenção de colher um fruto para ganhar energia. “Hoje ainda não comi, então vou pegar um cacau para comer e ficar forte, para lidar com o gado”, disse ele antes de iniciar sua escalada.

No entanto, poucos instantes após iniciar a subida, ele perdeu o equilíbrio ao escorregar em um galho mais frágil e caiu, encerrando a gravação de forma inesperada. O episódio gerou risadas e se tornou um momento divertido para o secretário e seus seguidores.

VEJA O VÍDEO: