O cruzeiro Além do Horizonte Roberto Carlos começa nesta quarta-feira (12/3). A viagem, que acontece de 12 a 16 de março de 2025, será realizada no navio Costa Pacífica, partindo do Porto de Santos, em São Paulo. A coluna Fábia Oliveira está a bordo e traz todos os detalhes do evento.

Mudança de nome

Drante entrevista realizada com jornalistas pouco antes do navio embarcar, Roberto Carlos foi questionado pela coluna Fábia Oliveira sobre os motivos que o levaram a trocar o nome de seu tradicional projeto de cruzeiro, anteriormente intitulado Emoções em Alto Mar.

Segundo o Rei, a mudança no nome do projeto tem relação com a saída de Dody Sirena, ex-empresário do cantor. “É uma nova fase da minha vida, é uma nova fase desse navio também. Tudo é uma coisa nova pra mim. A marca não é dele. O projeto Emoções eu já fiz uma vez em um avião, há muitos anos atrás. Então, esse nome fui eu quem dei, baseado naquilo, mas acrescentei o Emoções em Alto Mar. Agora, quero fazer até quando der”, riu o cantor.

Roberto Carlos também falou sobre a experiência de se apresentar em alto-mar. “Pra mim, é sempre uma coisa nova. A ideia parece ser igual, mas cada navio é uma emoção nova. Sempre acontecem coisas diferentes”, disse ele.

Quem é Dody Sirena

Dody Sirena é um empresário gaúcho nascido em Caxias do Sul, reconhecido por sua influência no mercado de entretenimento brasileiro. Com mais de quatro décadas dedicadas à produção de shows e eventos, ele foi responsável por trazer ao Brasil grandes nomes internacionais como Michael Jackson, Van Halen, Guns N’ Roses, Rod Stewart e David Copperfield.

Durante décadas, Dody Sirena gerenciou a carreira de Roberto Carlos, contribuindo significativamente para a realização de mais de 1.400 apresentações do cantor, que reuniram um público superior a 12 milhões de pessoas. A parceria profissional entre ambos chegou ao fim em 2023.

Detalhes do cruzeiro de Roberto Carlos

Durante o cruzeiro, os passageiros terão a oportunidade de assistir a três apresentações exclusivas de Roberto Carlos no Teatro Stardust, que possui capacidade para aproximadamente 1.300 pessoas. Nos shows, o público poderá conferir grandes sucessos do Rei, como Detalhes, Esse Cara Sou Eu, Como É Grande o Meu Amor por Você e Outra Vez, entre outros clássicos que marcaram sua carreira.

Na chegada de Roberto Carlos ao navio, os passageiros fizeram questão de demonstrar carinho e admiração, jogando pétalas de rosas enquanto ele passava. A recepção foi calorosa, com o próprio comandante do navio fazendo questão de recebê-lo pessoalmente, destacando a importância do evento e a presença do Rei a bordo.

Entre os convidados do cruzeiro, está o humorista Tom Cavalcante, que aproveitou para elogiar a postura descontraída de Roberto Carlos, revelando que o cantor é um mestre em contar piadas e divertir os presentes.