Nova data: em Sena, aulas nas escolas da rede municipal iniciam nesta quarta-feira

A Prefeitura de Sena Madureira, por intermédio da Secretaria Municipal, definiu uma nova data para o início do ano letivo 2025 nas escolas da zona urbana. Será nesta quarta-feira (19).

A data prevista inicialmente seria o dia 17, entretanto, se tornou inviável por conta do processo seletivo. Os candidatos aprovados no certame estão sendo convocados para posterior lotação. Só assim, será possível começar as aulas.

As escolas da zona urbana ligadas à Prefeitura são as seguintes: Clarisse Assef, Eugênio Areal, Siqueira de Menezes, Euclides Cavalcante, Iracema Modesto, Guttemberg Modesto da Costa, Chapeuzinho Vermelho, Messias Rodrigues, Eliziário Távora, Pingo dágua, Walfredo Guedes, além das creches Criança Feliz e Padre Paolino Baldassari.

Para este ano, o prefeito Gerlen Diniz anunciou novidades na área educacional: A escola Messias Rodrigues vai funcionar em tempo integral. Além disso, todos os estudantes receberão o fardamento gratuitamente.

No que se refere às escolas da zona rural, a data para o início do ano letivo ainda será definida.