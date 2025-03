Nova ponte tira Judia do isolamento e prefeitura garante mobilidade na cheia do Rio Acre

A Ponte do Judia, inaugurada pela Prefeitura de Rio Branco, se tornou uma solução definitiva para os moradores da região — cerca de 23 bairros — que antes ficavam isolados durante a cheia do Rio Acre. Neste sábado (15), o prefeito Tião Bocalom realizou uma visita técnica à estrutura para verificar sua resistência e qualidade, além de conversar com populares e imprensa para atualizar informações sobre a situação do rio e dos igarapés da cidade.

A obra tem sido um alívio para os moradores, que antes precisavam recorrer a canoas para atravessar o igarapé, muitas vezes pagando para catraieiros. Rodrigo Carlos, presidente da União Municipal das Associações de Moradores do Segundo Distrito, destacou a mudança que a ponte trouxe para a comunidade.

“Essa época, a gente já estaria implorando por canoa. ‘Bocalom, manda canoa pra gente!’. Graças a Deus, essa fase passou, a prefeitura trouxe uma solução definitiva pro nosso problema”, afirmou Rodrigo.

O prefeito Bocalom ressaltou a importância da obra, lembrando que, em anos anteriores, bastava o rio atingir 15 metros para a comunidade ficar isolada.

“Isso que me motiva, isso que é importante”, declarou o gestor municipal.

Além de inspecionar a ponte, Bocalom também conversou com a imprensa sobre o decreto de situação de emergência e as ações da prefeitura para minimizar os impactos da cheia em outras áreas da cidade.