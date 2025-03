Nova presidente do Superior Tribunal Militar avalia que Bolsonaro ‘usou’ as Forças Armadas e prejudicou a credibilidade da instituição

Eleita presidente do Superior Tribunal Militar (STM), a ministra Maria Elizabeth Rocha criticou, na noite de sexta-feira, a passagem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo Planalto, ao afirmar que as Forças Armadas “foram usadas” pelo ex-mandatário. Na avaliação da magistrada, a movimentação, que ocorreu pois o antigo Chefe do Executivo não tinha uma base parlamentar de apoio que pudesse indicar para os cargos de alto escalão, comprometeu a credibilidade da instituição.