Novo Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 terá Rayssa Leal e pista no Brasil

Seguindo a fórmula do sucesso de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, o novo jogo mantém a jogabilidade clássica que conquistou os fãs da séria, só que com gráficos atualizados e novos recursos. As pistas originais estarão presentes e o jogo também trará novos cenários. Além disso, o elenco de personagens jogáveis contará tanto com skatistas que fizeram parte dos títulos passados quanto com novos talentos do skate mundial.