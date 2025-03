Número de usuários de planos de saúde cresce no Acre em 2025, diz levantamento

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou, nesta quinta-feira (6), os dados atualizados sobre o número de beneficiários de planos de saúde no Brasil referentes a janeiro de 2025.

Segundo os dados, o Acre registrou crescimento tanto nos planos de assistência médica quanto nos exclusivamente odontológicos. No estado, o número de usuários de planos médico-hospitalares passou de 43.829, em janeiro de 2024, para 45.155, em janeiro de 2025, um aumento de 1.326 beneficiários. Já nos planos odontológicos, o crescimento foi de 1.639 usuários, passando de 20.219 para 21.858 no mesmo período.

Os números refletem uma tendência nacional de expansão da saúde suplementar. No comparativo anual, 24 unidades federativas tiveram aumento no número de beneficiários de planos de assistência médica e odontológica.

No âmbito nacional, o setor registrou 52.217.103 usuários em assistência médica e 34.385.750 em planos exclusivamente odontológicos. Esses e outros dados estão disponíveis na Sala de Situação.

Nos planos médico-hospitalares, houve um crescimento de 168.965 beneficiários em relação a janeiro de 2024. Já no comparativo de janeiro de 2025 com dezembro de 2024, houve uma queda de 12.413 usuários. No caso dos planos exclusivamente odontológicos, foram acrescentados 1.947.299 beneficiários em um ano, porém, registrou-se uma redução de 50.103 usuários na comparação entre janeiro deste ano e o mês anterior.