O carnaval dos loucos: amigos há mais de trinta anos criam Bloco dos Loucos no Tucumã

O Carnaval do Tucumã, com o bloco do Vai Quem Quer é um dos mais tradicionais da capital acreana, e com isso costumes e outros costumes internos surgem.

Um deles é o Bloco dos Loucos, que faz camisetas personalizadas a dez anos no evento.

De acordo com sua criadora, Ester Rodrigues, os amigos moram todos no mesmo bairro e seu grupo é conhecido como os Loucos Por Cerveja, de onde veio o nome do mini bloco dentro do Vai Quem Quer.

“Nos conhecemos a mais de trinta anos, sempre viemos juntos pro bloco do Vai Quem Quer, então a pelo menos dez anos nos no Bloco dos Loucos pra fazer nossa folia”, revelou.

“A gente cresceu, temos nossos filhos e eles também fazem parte do grupo. Todo ano a gente se reúne no Carnaval do Tucumã e faz o Abadá e vem curtir o melhor, o melhor, o melhor carnaval de bairro que tem, que é o Tucumã”,encerrou