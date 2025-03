O que os governadores mais discutem nos grupos de WhatsApp

Governadores do PT de Lula ao PL de Jair Bolsonaro têm se organizado em diferentes grupos de WhatsApp para falar sobre problemas, apresentar programas e trocar experiências de seus estados.

Segundo apurou a coluna, há hoje pelo menos três grupos: um com governadores da região Nordeste, outro com gestores do Norte e outro com chefes de Executivo estadual do Centro-Oeste.

Os temas discutidos em cada grupo variam. No grupo dos governadores do Norte, um dos assuntos mais debatidos é a COP 30, conferência do clima da ONU que acontecerá em Belém (PA), em novembro de 2025.

De acordo com relatos de governadores que integram o grupo, os gestores têm utilizado o espaço para trocar informações sobre o que cada estado deve apresentar durante a conferência da ONU.

O grupo de governadores do Nordeste, por sua vez, costuma se concentrar em discussões de temas polêmicos, enquanto os do Centro-Oeste priorizam debates sobre temas ligados ao agronegócio.