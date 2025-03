OAB Acre divulga lista de aprovados no 42º Exame de Ordem Unificado; confira nomes

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Acre divulgou, nesta terça-feira (12), a lista dos aprovados no 42º Exame de Ordem Unificado. O exame, que foi marcado por meses de preparação intensa e muita dedicação, resultou em novos advogados que agora ingressam oficialmente na carreira jurídica.

Em sua mensagem de parabenização, Rodrigo Aiache, presidente da OAB Acre, destacou o esforço e a superação dos aprovados. “Sei o quanto essa conquista significa – foram meses de dedicação, ansiedade e muito estudo. Hoje é dia de comemorar! Sejam bem-vindos à advocacia”, afirmou.

Agora, os aprovados podem dar início a uma nova fase em suas trajetórias profissionais, contando com o apoio da OAB para qualquer necessidade. A lista de convocados foi divulgada na ordem da seccional, cidade de prova, número de inscrição e nome dos aprovados.