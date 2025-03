A Associação Desportiva PSG e a Associação Desportiva Assermurb promovem, nos dias 22 e 23 de março, uma avaliação técnica com a presença de um olheiro do Esporte Clube Bahia. O evento será realizado no campo da Assermurb e marca a primeira vez que um representante do clube baiano visita o Acre para identificar talentos locais.

No dia 22 de março, pela manhã, a avaliação será exclusiva para os jogadores do PSG, nas categorias sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17, e contará com atletas de Rio Branco, Xapuri, Sena Madureira e Tarauacá, que devem totalizar cerca de 180 jogadores. Já no dia 23, o evento abrirá para o público em geral, com sessões pela manhã e à tarde, das 11h às 17h. Atletas que não fazem parte do projeto poderão participar mediante o pagamento de uma taxa simbólica de R$ 10 e um quilo de alimento não perecível.

A iniciativa representa uma oportunidade única para jovens talentos acreanos serem observados por um olheiro de um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro. Interessados podem obter mais informações pelo telefone (68) 99244-9059.

Com essa ação, as associações esportivas locais buscam fomentar o desenvolvimento do futebol na região e abrir portas para novos talentos no cenário nacional.