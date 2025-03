Onde assistir ao vivo e com imagens Juventude x Grêmio pelo Gauchão

É tudo ou nada para Juventude x Grêmio no Gauchão 2025. O jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho acontece neste sábado (1º) no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, a partir das 16h30min (horário de Brasília).

O Grêmio venceu o jogo de ida por 2 a 1, jogando em casa, a Arena, e sai em vantagem. O Juventude tenta reverter a má fase, contando com o apoio da torcida.

Onde assistir ao vivo e com imagens Juventude x Grêmio pelo Campeonato Gaúcho 2025

Quem quiser ver ao vivo e com imagens o jogo do Juventude contra o Grêmio pelo Gauchão pode fazer isso na TV aberta, pela RBS, para quem estiver no Rio Grande do Sul. O Sportv e o Premiere transmitem para todo o Brasil. O ge acompanha lance a lance no tempo real.

Data : 1º de março de 2025 (sábado)

: 1º de março de 2025 (sábado) Horário : 16h30min (horário de Brasília)

: 16h30min (horário de Brasília) Local : Estádio Alfredo Jaconi em Caxias do Sul (RS)

: Estádio Alfredo Jaconi em Caxias do Sul (RS) Onde assistir: RBS TV (TV aberta para o RS), Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view) ou em tempo real pelo ge.

O Grêmio vem da vitória no jogo de dia. O time venceu o Juventude por 2 a 1 dentro da Arena do Grêmio. Com isso pode empatar que estará classificado para a grande final do Gauchão 2025. O Imortal Tricolor deve repetir o mesmo time do primeiro confronto.

Do outro o lado o Juventude, depois de perder na ida, agora tem que vencer em casa por dois gols de diferença para ir à final. Com um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. O time vem de uma eliminação na primeira fase da Copa do Brasil depois que perdeu para o Maringá.

Prováveis escalações de Juventude e Grêmio

Juventude: Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Alan Ruschel (Felipinho); Daniel Giraldo, Jadson e Jean Carlos; Batalla, Ênio (Giovanny) e Erick Farias. Técnico: Fábio Matias.

Grêmio: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar, Villasanti, Cristian Olivera, Cristaldo e Monsalve; Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros.