Ônibus cai em ribanceira e deixa 1 morto e 25 feridos no trajeto RJ-SP

Um ônibus caiu em uma ribanceira às 3h20 desta quinta-feira (6/2) na Rodovia Presidente Dutra (BR 116), na altura de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa morreu e há 25 feridos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pessoa que morreu é um adolescente de 13 anos, que foi socorrido no local do acidente, mas veio a óbito no hospital.

Entre os feridos, 15 vítimas foram socorridas ao hospital de Pindamonhangaba, sendo uma delas o adolescente que morreu. Outras sete foram levadas para o Hospital Regional de Taubaté, duas para Aparecida e outras duas vítimas para Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Araritama.

O ônibus da empresa Viação 1001 saiu do Rio de Janeiro às 21h55 dessa quarta-feira (5/3) e se acidentou na madrugada desta quinta no quilômetro 98 da rodovia, no sentido São Paul0. O coletivo transportava 44 passageiros mais o motorista. Dezenove pessoas não se feriram e foram encaminhados a um posto de conveniência Graal.

De acordo com a PRF, no local há um meio fio que divide o acostamento com o barranco. Durante uma manobra realizada pelo motorista, uma das rodas do ônibus subiu nesse meio fio e o veículo perdeu o equilíbrio, caindo na ribanceira. Com o peso do ônibu, a sarjeta do meio fio danificou-se.

Veja vídeo do resgate dos feridos:

Em nota, a 1001 informou que as causas do acidente estão sendo apuradas e que a empresa está à disposição das autoridades. “A Viação 1001 lamenta profundamente o ocorrido, reforça seu compromisso com a segurança e conta com representantes no local dando todo o atendimento necessário aos passageiros”, diz a empresa.

Segundo o monitoramento do Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil, não chovia na região no momento do acidente.

A PRF diz que equipes ainda estão averiguando as possíveis causas do acidente.

De acordo com a concessionária CCR, as faixas de tráfego foram liberadas mas, por causa do acidente, o trecho chegou a registrar 3,5 quilômetros de congestionamento. O acostamento foi interditado para o trabalho que deve ser realizado pela perícia da Polícia Civil.