Operação Carnaval 2025: PRF prende sete pessoas nas rodovias do Acre; veja balanço completo

A Polícia Rodoviária Federal no Acre (PRF-AC) divulgou o balanço da Operação Carnaval 2025, realizada nas principais rodovias do estado, BR-364 e BR-317. A ação, que teve início no dia 28 de fevereiro e encerrou na Quarta-Feira de Cinzas (5), resultou na prisão de sete pessoas e registrou aumento no número de acidentes em comparação ao mesmo período de 2024.

Durante os sete dias de operação, foram contabilizados cinco acidentes, um a mais do que no ano anterior. Seis pessoas ficaram feridas, uma delas com lesões graves. Apesar do aumento nas ocorrências, não houve registro de mortes nas rodovias monitoradas.

O relatório apontou, ainda, uma redução nas autuações aplicadas. Em 2024, foram emitidas 323 notificações, enquanto este ano o número caiu para 249. Já as apreensões permaneceram estáveis, com duas pistolas e munições confiscadas em cada ano.

Outro ponto de destaque foi o combate à alcoolemia. A PRF-AC autuou 12 motoristas que se recusaram a realizar o teste do bafômetro.