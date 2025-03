Oruam mostra visita o pai, Marcinho VP, em presídio: “Partiu”

Oruam usou as redes sociais nesta quarta-feira (12/3) para contar que visitou o pai, Marcinho VP, na cadeia. Marcinho VP está preso desde 1996, acusado de liderar o Comando Vermelho, uma das maiores facções criminosas do Brasil.

Recentemente, Oruam se envolveu em várias polêmicas após pedir liberdade para o pai.

Quem é Oruam?

Oruam é o nome de batismo dele, Mauro, escrito ao contrário.

Aos 25 anos de idade, o cantor surgiu como um dos grandes nomes do rap.

O jovem nasceu e cresceu no Morro do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

No Instagram, ele conta com mais de 8,7 milhões de seguidores e costuma publicar fotos de shows e momentos de ostentação.

e costuma publicar fotos de shows e momentos de ostentação. Apesar de contar com mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify, o jovem artista ainda não lançou nenhum disco. Além do rap, ele ainda canta funk e R&B.

Oruam estourou na música em 2022, quando participou do Poesia Acústica 13. Pouco tempo depois, ele assinou contrato com a Mainstreet Record, gravadora de Orochi

Em março de 2024, o artista foi criticado após surgir no show do Lollapalooza pedindo a liberdade do pai. Acusado de fazer apologia ao tráfico por conta da homenagem, Oruam justificou:

“Meu pai foi preso com 20 anos, quase 30 anos atrás. Há mais de 15 anos vive trancado numa cela de seis metros quadrados, com duas horas de banho de sol por dia, quando é autorizado, e sem contato com nenhuma outra pessoa que não os carcereiros. Eu e minha família podemos, quando é autorizado, vê-lo uma vez por mês, por poucas horas, e através de um vidro, sem nenhum contato físico”, disse ele na época.

No aniversário do pai, pouco tempo depois, Oruam voltou a pedir liberdade para Marcinho.

“Feliz aniversário, pai. Quem te conhece sabe o tamanho do seu coração, a mídia vai fazer de tudo para passar você como um monstro, mas só quem te conhece sabe que seu coração é do tamanho do mundo”, escreveu Oruam.