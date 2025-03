Oruam se diz voz dos presos, critica o Estado e apaga desabafo

O rapper Oruam publicou um vídeo em suas redes sociais nesta quarta-feira (12/3), onde fez um desabafo. Em seu perfil no Twitter, o filho do criminoso Marcinho VP afirmou ser um representante dos presidiários e ainda fez críticas ao “estado” e ao “sistema”.

No vídeo, o cantor compartilhou um momento com uma fã criança, que se emocionava ao conhecê-lo pessoalmente. Na legenda das imagens, Oruam fez um desabafo contra o sistema prisional do país, destacando-se como um representante dos presos e afirmando que sua missão é lutar para tirar seu pai do crime.

“Eu falo pelos presos, eu represento os excluídos. Cadeia é lugar de ressocialização, eu canto pra tirar meu pai do crime, coisa que o estado não faz, apenas alimenta a burguesia com mentiras dos pobres. O sistema falhou ‘com nós’, mas nós não precisamos dele”, afirmou o músico.

Poucos minutos depois de ter publicado o desabafo, Oruam voltou atrás excluiu o vídeo de suas redes sociais.

Veja a postagem:

Quem é Oruam

Oruam, nome artístico de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, nasceu em 1º de março de 2001, no Rio de Janeiro, e tem 24 anos. Ele é filho de Marcinho VP, um dos líderes históricos do Comando Vermelho, uma facção criminosa atuante no Rio de Janeiro. O rapper iniciou sua carreira musical em 2021, destacando-se no cenário do rap e do trap nacional.

Seu primeiro sucesso, “Invejoso”, contou com as participações de Chefin, Jhowzin e Raffé. Em 2022, Oruam assinou contrato com a gravadora Mainstreet, fundada pelo rapper Orochi, consolidando sua posição no mercado fonográfico. Desde então, o artista acumulou hits com milhões de acessos em plataformas digitais e recebeu o prêmio de “Revelação do Trap” em 2022, concedido pela página ‘Sobre Funk’.

Marcinho VP

Márcio dos Santos Nepomuceno, conhecido como Marcinho VP, nasceu em fevereiro de 1970, no bairro de Vigário Geral, zona norte do Rio de Janeiro, e tem 55 anos. Ainda bebê, mudou-se com a família para São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Marcinho começou a vida criminosa aos 13 anos, inicialmente praticando assaltos para adquirir bens materiais e, mais tarde, ingressando no tráfico de drogas.

Ele ascendeu na hierarquia do Comando Vermelho, tornando-se um dos principais líderes da facção. Marcinho foi preso em 1996, aos 26 anos, e desde então está encarcerado, atualmente cumprindo pena no presídio federal de Campo Grande, MS. Mesmo na prisão, continuou exercendo influência sobre as atividades da facção, sendo acusado de ordenar crimes, incluindo homicídios. Marcinho é pai de seis filhos, incluindo Oruam, e avô de dois netos.