Os alertas e lições que ficam ao Corinthians após queda precoce na Libertadores

A eliminação precoce do Corinthians na Conmebol Libertadores é daquelas que o torcedor leva tempo para digerir. A atmosfera na arena, o fato do time ter jogado com um a mais por 35 minutos, as chances criadas e desperdiçadas… A Fiel teve motivos para confiar numa remontada épica, que esteve próxima, mas não aconteceu.