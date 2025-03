Os Cobras, DJs e Banda Axé Rio: veja a programação completa da quarta noite de Carnaval

O Carnaval de 2025, na Praça da Revolução, está um sucesso e chega à sua 4ª noite nesta segunda-feira (3).

A programação desta segunda tem como tema “Festa das Torcidas” e inicia às 16h com DJ Black Junior (Baile Infantil e Idosos). Logo depois, às 18h, DJ Ismael Fernandes sobe ao palco.

VEJA TAMBÉM: Dj Calixto, Baile dos Idosos e Bloco ‘Vai Quem Quer’: veja os destaques da 3ª noite de Carnaval da Família

A banda Levada do Gueto faz a festa acontecer a partir das 20h. Uma das principais atrações da noite, o grupo Os Cobras, sobe ao palco às 22h30.

Em seguida, às 23h, se apresenta a banda Aregaça-aê. DJ Felipe de Paula sobe ao palco às 23h40 para animar a galera.

O último show da noite fica por conta da Banda Axé Rio, às 01h00.

A transmissão ao vivo será feita pelo canal do ContilNet no YouTube e pela TV Rio Branco, no canal 8.1. A apresentação ficará a cargo do jornalista Everton Damasceno e da influenciadora Ludmilla Cavalcante, com o reforço dos repórteres de rua mais esperados: Geovany Calegário, Pedro Schattat e Jonas Machado, que prometem levar muita energia e alegria para quem estiver assistindo de casa.