Oscar: apesar de 13 indicações, Emilia Pérez leva apenas duas estatuetas

O musical “Emilia Pérez” entrou na corrida do Oscar® com um número muito expressivo: nada menos que 13 indicações. Era a mesma quantidade de grandes obras como “E o Vento Levou”, “Forrest Gump: O Contador de Histórias” e “O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel”. Porém, de todos os filmes que receberam 13 indicações na história, “Emilia Pérez” foi o que saiu com menos vitórias. Foram apenas duas: uma por Melhor Atriz Coadjuvante para Zoe Saldaña e outro por Melhor Canção Original.