Ozempic pode ajudar a reduzir o consumo de álcool, aponta estudo

Um estudo recente confirmou que o Ozempic e outros medicamentos da classe GLP-1 podem reduzir o consumo de álcool e os desejos relacionados.

Em um ensaio clínico com 48 pessoas com sinais de transtorno por uso de álcool, aqueles que tomaram semaglutida por nove semanas beberam 40% menos álcool e relataram uma redução significativa no desejo por álcool, comparado aos que tomaram placebo.

Esse efeito sugere que, além de controlar o apetite, os medicamentos GLP-1 podem ajudar a tratar o transtorno por uso de álcool (AUD).

Descobertas do estudo

O estudo, publicado no jornal JAMA Psychiatry, indicou que a semaglutida pode ser mais eficaz do que os tratamentos tradicionais para AUD, como a naltrexona .

. Embora o estudo tenha sido pequeno e de curta duração, os resultados levantam a possibilidade de os medicamentos GLP-1 desempenharem um papel importante na redução do consumo excessivo de álcool, especialmente se os resultados forem confirmados em ensaios maiores.

Os medicamentos GLP-1, como o Ozempic e o Wegovy (para obesidade), atuam no cérebro e no intestino, e podem reduzir o desejo por álcool e os efeitos gratificantes do consumo.

No estudo, participantes que usaram semaglutida também perderam cerca de 5% do peso corporal, mas não houve mudanças no número de dias por semana em que beberam.

A redução no consumo foi mais evidente quando consumiram álcool.

Embora ainda seja necessário mais estudos para entender completamente os mecanismos por trás dessa ação, o potencial dos medicamentos GLP-1 para tratar AUD é promissor.

Ensaios adicionais estão em andamento para investigar mais a fundo esses efeitos, incluindo um estudo no NIH.

No entanto, as empresas farmacêuticas ainda não buscaram ativamente a aprovação do FDA para o uso desses medicamentos no tratamento do transtorno por uso de álcool, focando principalmente em outras indicações como doenças cardiovasculares e renais.