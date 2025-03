Pais se emocionam ao ouvir coração de filho falecido batendo no peito de outro menino; vídeo

Um ano depois de doar os órgãos do filho falecido, Jessé, de 9 anos, a mãe dele visitou o pequeno Davi, que recebeu o coração. E a emoção foi grande quando ela e o pai da criança ouviram os batimentos cardíacos do menino.

As famílias se reuniram em Atibaia, no interior de São Paulo, e o vídeo do encontro emocionante foi postado nas redes sociais, ganhando milhares de mensagens positivas.

“De todas os momentos incríveis que passamos nesse final de semana, com certeza esse foi o mais especial, poder ouvir o coração forte que hoje bate no peito do Davi. Coração que bateu dentro de mim e por 9 meses foi só meu, e por 9 anos espalhou alegrias e amor por onde passou”, disse a mãe de Jessé.

O transplante de coração

Fabiano e Deize decidiram que os órgãos de Jessé, de 9 anos, que não resistiu a uma apendicite aguda, seriam doados. Com cardiopatia congênita, Davi D’Artibale, de 2 anos, recebeu o órgão do pequeno em fevereiro de 2024, no Instituto do Coração (InCor) de São Paulo.

Na época, a família do Davi se mudou para Atibaia, mais próximo da capital paulista, para acompanhar de perto o tratamento de Davi no InCor. Os pais, Alfredo e Tatiana, revezavam no hospital para o menino se sentir seguro. “Foi precioso ouvir que, para eles (pais do Jessé), o transplante foi um consolo em meio a tanta tristeza”, disse o pai.

Exemplo para todos

Deize e Fabiano, pais do Jessé, passaram a fazer campanha pela doação de órgãos depois que perderam o filho.

Nas redes sociais, falam muito da saudade, mas ressaltam a importância de salvar vidas. “Ele (Jessé) virou uma linda estrelinha. Mas com seu amor imenso salvou cinco crianças doando seu coração e córneas”, afirmou Deize.

Determinados a fazer a diferença, o casal criou uma página nas redes sociais em que defende a solidariedade e a necessidade da doação.

O encontro

Depois da doação e do transplante, as duas famílias se tornaram uma só.

Agora eles se reuniram para festejar a empatia e a solidariedade.

Quando Deize e Fabiano escutaram, pela primeira vez, o coração do Jessé bater no peito no Davi, não seguraram as lágrimas. Impossível conter a emoção.

Veja o vídeo: